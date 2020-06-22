اليوم السابع
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سيولة مرورية أعلى الطريق الدائرى أمام المتجه إلى 6 أكتوبر

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:22 م
سيولة مرورية أعلى الطريق الدائرى أمام المتجه إلى 6 أكتوبر سيولة مرورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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شهد الطريق الدائرى المتجه من شارع الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر، سيولة مرورية، فى الاتجاهين، وسط تواجد أمنى لملاحظة حركة السيارات وتأمين الطرق، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات تعوق حركة الطريق .

كما انتظمت حركة السيارات بالوصلة المؤدية من الدائرى الجيزة إلى طريق مصر – إسكندرية الصحراوى وطريق الواحات للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر بينما ظهرت بعض الكثافات على وصلة دريم إلى 6 أكتوبر بسبب بعض التحويلات المرورية.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الحالة المرورية على الطريق الدائرى الجيزة – 6 أكتوبر فى الاتجاهين والتى ظهرت فيها سيولة فى الحركة المرورية دون وجود أى عقبات فى الطرق.

يذكر أن حركة السيارات انتظمت أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما شهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وانتظمت حركةالسيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

كما شهد كورنيش النيل سيولة مرورية تامة على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق الكيت كات وإمبابة والوراق، ويشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية بمناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق القاهرة، وكذلك الأمر بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي وشارع التحرير.


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