اليوم السابع
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سيدة تصور الشرطى معتقل جورج فلويد متخفيا بأحد المتاجر بمينيسوتا الأمريكية.. فيديو

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:48 م
سيدة تصور الشرطى معتقل جورج فلويد متخفيا بأحد المتاجر بمينيسوتا الأمريكية.. فيديو الضابط جيه الكسندر كيونج خلال تسوقه
كتتب محمد عبد المجيد

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شهد أحد المتاجر بولاية مينيسوتا الأمريكية ، اليوم الإثنين ، قيام سيدة بتصوير الضابط جيه ألكسندر كيونج، البالغ من العمر 26 عاما، و الذى شارك بإعتقال جورج فلويد، و إنهالت السيدة باللوم و الأسئلة على الضابط وهى تصوره،
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أفرجت السلطات ليلة الجمعة، عن كيونج بعد دفعه لكفالة بقيمة 750 ألف دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضابط الذى حاول تغير ملامحه بإطلاقه للحيته حتى لايكشف أمره، تعرفت عليه سيدة فى أحد متاجر البقالة لتنهال عليه بالأسئلة واللوم.
 
وتوجهت السيدة له، بسؤال للتأكد مما إذا كانت ترى نفس الضابط الذى اعتقل فلويد، ليجيبها بالتعريف عن نفسه بأنه ذات الضابط، لتقول له "أنت خارج السجن إذا، وتتسوق بكل راحة فى Cub Foods، كما لو كنت لم تفعل أى شيء".
 
ليرد كيونج، قائلا "أنا متفهم. سأذهب لدفع ثمن أغراضي". لتسأله السيدة إن كان يشعر بلندم لفعلته.
 
وكانت السلطات فى مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية، الذى كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة فى المستشفى.
 
واتسعت رقعة الاحتجاجات فى الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول فى عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
 

امريكا

مظاهرات امريكا

جورج فلويد

مينيابوليس

مينيسوتا

الشرطه الامريكيه

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