اليوم السابع
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سيدة تزعم تعرضها للضرب من جيرانها بعد ضبطها في وضع مخل للآداب

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:35 ص
سيدة تزعم تعرضها للضرب من جيرانها بعد ضبطها في وضع مخل للآداب ضبط متهمة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للإعتداء بالبحيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  يتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب ، وقيام السيدة بالإستغاثة والإدعاء بتعرضها للإعتداء.

وبالفحص تبين أن السيدة مقيمة بإحدى قرى محافظةالبحيرة ، وفى وقت سابق منذ عدة أيام توجهت إلى قسم شرطة غرب النوبارية ، وأبلغت بتضررها من (عاملين  مقيمين بذات القرية) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب والسب وتصويرها بالشارع أمام مسكنها للتشهير بها لوجود خلافات بينهم حول الجيرة ، وقدمت تقرير طبى يفيد إصابتها بسحجات بالرقبة.
وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أنه فى اليوم السابق لتقدم السيدة بالبلاغ توجهت بصحبة أحد الأشخاص ( مزارع مقيم بذات القرية) لقطعة أرض زراعية  بمفردهما ولدى إستشعار العاملين بتوجهما لقطعة الأرض وقاما بتصويرهما وإستعانا بالأهالى وتمكنوا من ضبطهما ثم قاموا بصرفهما ، وعقب علمهما بتداول مقطع الفيديو تقدمت بتلك الشكوى.
وتم التوصل إلى العاملين وضبطهما وبمواجهتهما أقرا بما جاء على النحو المشار إليه ، وأنهما شاهدا الشاكية صحبة المزارع فى صورة منافية للآداب ، وأكدا عدم وجود اية تعدى عليها وكيدية الشكوى المقدمة ضدهما ، كما أضافا بتواجد بعض الأهالى أثناء ضبطها ومرافقتها ، وقد أيد أقوال العاملين ثلاثة مزارعين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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