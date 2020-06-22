سيدة تزعم تعرضها للضرب من جيرانها بعد ضبطها في وضع مخل للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للإعتداء بالبحيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب ، وقيام السيدة بالإستغاثة والإدعاء بتعرضها للإعتداء.

وبالفحص تبين أن السيدة مقيمة بإحدى قرى محافظة البحيرة ، وفى وقت سابق منذ عدة أيام توجهت إلى قسم شرطة غرب النوبارية ، وأبلغت بتضررها من (عاملين – مقيمين بذات القرية) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب والسب وتصويرها بالشارع أمام مسكنها للتشهير بها لوجود خلافات بينهم حول الجيرة ، وقدمت تقرير طبى يفيد إصابتها بسحجات بالرقبة .

و توصلت تحريات قطاع الأمن العام بال إشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أنه فى اليوم السابق لتقدم السيدة بالبلاغ توجهت بصحبة أحد الأشخاص ( مزارع – مقيم بذات القرية ) لقطعة أرض زراعية بمفردهما ولدى إستشعار العاملين بتوجهما لقطعة الأرض وقاما بتصويرهما وإستعانا بالأهالى وتمكنوا من ضبطهما ثم قاموا بصرفهما ، وعقب علمهما بتداول مقطع الفيديو تقدمت بتلك الشكوى .