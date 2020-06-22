سياحة البحر الأحمر: معاينة 8 فنادق جديدة للحصول على شهادة السلامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إن لجان التفتيش المشكلة من وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، انتهت من التفتيش على الاجراءات والضوابط التى اقرها مجلس الوزراء لاستقبال سياحة داخل 8 فنادق جديدة بالمحافظة.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن من بين تلك المنشآت فنادق فى منطقة سهل حشيش والجونة والمنشئ السياحي، مؤكدا أن تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، تمت عملية التفتيش بدقة متناهية استعدادا لتسليمهم شهادات الصحة والسلامة لاستقبال نزلاء.

وكشفت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن الفنادق السياحية التى تسلمت شهادة الصحة والسلامة فى محافظةً البحر الأحمر خلال الأيام الماضية وصل عددها 91 فندقا جميعها استوفت الضوابط والشروط وتم تسليمها الشهادة.

وكان أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الجمعة الماضية جولة داخل عدد من فنادق بمدينة الغردقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل.

وبدأ وزير السياحة والآثار جولته بأحد فنادق الغردقة، حيث وصل للفندق وقام بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.