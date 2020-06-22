سهم البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 2.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1276.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 397.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.03%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 26 يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يوينو لعام 2020.

فيما أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث ستتم مناقشة أولاً الإطلاع على عمليات الشركة والشركات التابعة لها، ثانياً الإطلاع على استراتيجية الشركة، ثالثاً الإطلاع على المشاريع الحالية، رابعاً ما يستجد من أعمال.