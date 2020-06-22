ويخطط علماء سنغافورة لاختبار لقاح لفيروس كورونا من شركة Arcturus Therapeutics الأمريكية لبدء تجارب بشرية في أغسطس بعد إظهاره وعود باستجابات مبدئية في الفئران، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز"