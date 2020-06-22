سنغافورة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليبلغ الإجمالى 42 ألفا و313 حالة حتى الآن، وذكرت الوزارة، في بيان لها وفقا لصحيفة "توداي" السنغافورية، أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.

ويخطط علماء سنغافورة لاختبار لقاح لفيروس كورونا من شركة Arcturus Therapeutics الأمريكية لبدء تجارب بشرية في أغسطس بعد إظهاره وعود باستجابات مبدئية في الفئران، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز"

ويعمل اللقاح الذي تقوم بتقييمه كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة على تقنية RNA التي لم يتم اختبارها نسبيًا ، والتي توجه الخلايا البشرية إلى إنتاج بروتينات محددة لفيروسات التاجية التي تنتج استجابة مناعية.

وقال أوي إنج إونج نائب مدير برنامج الأمراض المعدية الناشئة "حقيقة أنها تكرر وتثير استجابة مناعية متوازنة للغاية من حيث الجسم المضاد والخلايا القاتلة هذه خصائص مرحب بها، مضيفا أن الأجسام المضادة تلتصق بالفيروس وتمنعه ​​من إصابة الخلايا ، بينما تتعرف الخلايا القاتلة ، وهي ذراع أخرى لجهاز المناعة ، على الخلايا المصابة وتدمرها.