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سلطنة عمان تنفى ما ورد عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:18 م
سلطنة عمان تنفى ما ورد عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا سلطنة عمان
كتب مصطفى عنبر و إسراء أحمد فؤاد

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أصدرت وزارة الخارجية فى سلطنة عمان، بيانا حول على ما تداولته مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل بشأن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده غدا الثلاثاء، لبحث القضية الليبية.

وقالت الخارجية العمانية، عبر حسابها على تويتر، إن "ما نشر في شبكة عُمان الإخبارية عن حديث منسوب لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ليس له أساس من الصحة، والمشاورات تجري حاليا بين الدول العربية بشأن الاجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية".

وأكدت شبكة عُمان، عبر حسابها على تويتر، أن الخبر الذي نشرته، السبت، غير صحيح. وقالت إن "نقلها للخبر من أحد المصادر ارتبط باللبس وسوء الفهم".

وأوضحت أن التصريحات المنسوبة ليوسف بن علوي "هي في الأصل تصريحات لوزير الخارجية الليبي محمد سيالة".

وأضافت الشبكة أن إدارتها "تداركت الخطأ بحذف الخبر كليا بعد فترة بسيطة من نشره"، وتابعت بالقول: "وإذ تدرك إدارة الشبكة حجم الخطأ الذي وقعت فيه، تتقدم شبكة عمان بالاعتذار لوزارة الخارجية ولجميع المتابعين".

 

 

 

 


سلطنة عمان

عمان

وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية

ليبيا

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