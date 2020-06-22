سكك حديد بريطانيا تبتكر تقنية جديدة تضمن "تواصل ذكى" بين القطارات

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، عن تمويل بقيمة 350 مليون جنيه لنظام إشارات السكك الحديدية الرقمية، في محاولة للحد من التأخير وتحديث البنية التحتية القديمة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وبموجب الخطة، سيتم استبدال الإشارات التقليدية على امتداد خط الساحل الشرقي الرئيسي بنظام رقمي سيمكن الموظفين من رؤية الموقع الدقيق للقطار طوال رحلته.

يتم استخدام الخط المزدحم من قبل كل من قطارات الركاب والشحن، وفي إعلان الاثنين قالت وزارة النقل إن الإشارات "الذكية" الجديدة سوف تتعرف على أنواع مختلفة من القطارات "مما يسمح للقطارات والمسارات بالتحدث مع بعضها البعض بشكل مستمر في الوقت الحقيقي".

وأضافت الوزارة أن "نظام" داخل الكابينة "سيعني نهاية الإشارات التقليدية على جانب المسارات - التي استخدمت لأول مرة في العصر الفيكتوري".

ووفقا للتقرير يمتد خط الساحل الشرقي الرئيسي بين لندن وإدنبره، وسيتم تقديم النظام الجديد إلى جزء من خط السكة الحديد بين محطة كينجز كروس ، في عاصمة المملكة المتحدة ، ونفق ستوك في لينكولنشاير.

كما شهد يوم الاثنين أيضًا إعلان الحكومة عن تمويل بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لتركيب معدات الإشارات الرقمية في 33 قطارً.

وتعد بريطانيا موطن لشبكة سكك حديدية واسعة النطاق تم استخدامها لأكثر من قرن، في حين أنها قد تكون قادت الابتكارات في الصناعة منذ تلك السنوات الماضية، إلا أن بعض أجزاء النظام تواجه الآن مشكلات تتعلق بزيادة الطلب ومخزون القطار القديم والالتزام بالمواعيد.

وقال وزير النقل جرانت شابس في بيان يوم الإثنين "لقد أعطانا الفيكتوريون أول شبكة سكك حديدية في العالم، والآن جاء دورنا لنصبح روادًا حديثين في مجال النقل والبناء على هذا التقليد العظيم"، مشيرا إلى ان النظام الجديد سيؤدي لتحسين أداء القطارات وخفض التأخير وتحسين السلامة ودعم سلسلة التوريد.