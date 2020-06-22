اليوم السابع
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سفينة إيرانية تصل إلى المياه الفنزويلية حاملة مواد غذائية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
سفينة إيرانية تصل إلى المياه الفنزويلية حاملة مواد غذائية سفينة _ صورة أرشيفية
كراكاس (رويترز)

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أشارت بيانات رفينيتيف أيكون، لتعقب حركة السفن والسفارة الإيرانية فى فنزويلا إلى اقتراب سفينة إيرانية من ميناء لا جويرا الفنزويلي، محملة بمواد غذائية لأول سوبر ماركت إيرانى فى تلك الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

 

وزودت إيران فنزويلا بمليون ونصف مليون برميل من الوقود الشهر الماضى وسط انهيار لعمل المصافى وتشديد الولايات المتحدة العقوبات مما زاد من صعوبة حصول فنزويلا على وقود فى الأسواق الدولية.

 

وأبحرت سفينة البضائع جولسان التى ترفع علم إيران فى 15 مايو من بندر عباس. وأشارت بيانات أيكون إلى أن خمس ناقلات أبحرت إلى الكاريبى من نفس الميناء فى مارس بعد تحميل وقود.

 

وقالت السفارة الإيرانية على حسابها على تويتر إن "جولسان ستصل حاملة مواد غذائية لفتح أول سوبر ماركت إيرانى فى فنزويلا"،  ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

 

 


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رفينيتيف

فنزويلا

ايران

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