اليوم السابع
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سعر سلة أوبك اليومية يسجل 39.45 دولار للبرميل

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:02 م
سعر سلة أوبك اليومية يسجل 39.45 دولار للبرميل أوبك
كتبت – مروة الغول

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سجل سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا 39.45 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضية، مقارنة بـ 37.70 دولارًا في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك، وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".
 
يذكر أن تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري  العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق  بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا منذ بداية الشهر الماضي  وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين  تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهرا.
 
وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين اليوم الاثنين إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن  وفقا  لوكالة الإعلام الروسية.
 
وكانت لجنة وزارية لتحالف أوبك+  قد حثت خلال الأسبوع الماضي، دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من أغسطس أو تخفيفها.

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