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سرقة 59 تمساحا صغيرا من إحدى حدائق التماسيح فى أستراليا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:16 م
سرقة 59 تمساحا صغيرا من إحدى حدائق التماسيح فى أستراليا تمساح
كتب خالد إبراهيم

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أعلنت حديقة كروكوديلوس سرقة ما يقرب من 60 تمساحا صغيرا، والذين كانوا جزءًا من مشروع بحثى من حديقة التماسيح، حيث استبعد جراهام ويب مالك الحديقة، أن تكون قد هربت، وقال باحثون فى الحديقة إنهم قاموا بتفتيش المنطقة لمعرفة ما إذا كانت التماسيح قد هربت.

تمساح صغير
تمساح صغير

وبحسب abc تم تربية الـ59 تمساحا و400 تمساح آخرين، لمزرعة التماسيح كجزء من مشروع بحثى يهدف إلى العثور على آثار البيئة البحرية على نمو التماسيح.

وقدر الخبراء أن قيمة هذه التماسيح الصغيرة ستبلغ عدة مئات من الدولارات لكل منها، حيث قامت شرطة الإقليم الشمالى بالتحقيق، لكن لم يتم اعتقال أو اتهام أى شخص، حيث أكد مسئول الحديثة أن المئات من التماسيح الصغيرة في الحديقة سُرقت من قبل.

وأكد أحد الخبراء بالحديقة أمسكنا من قبل بالأطفال عدة مرات وهم يجيئون مع حقائب الظهر ويحصلون على بعض التماسيح بطريقة أو بأخرى ثم يعودون فوق السياج، ولا نعرف لمن يبيعونها، لكن يخشى أن يكون هناك أشخاص يتاجرون بالحيوانات المسروقة من أجل الربح.

وقالت شرطة الإقليم الشمالى، فى بيان، إنها لا تملك معلومات تشير إلى أن الحيوانات المسروقة جزء من عملية أكبر.


سرقة

حدائق

تماسيح

استراليا

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