زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الهند وميانمار

كتب وكالات

ضرب زلزال قوى بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر شمال شرق الهند بالقرب من الحدود مع ميانمار وبنجلاديش فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، بحسب "سبوتنيك".

وقالت الهيئة الجيوفزيائية الأمريكية: " تم تسجيل هزة أرضية فى الساعة 22:40 بالتوقيت العالمى ( 1:40 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 18 كيلومترا شرقى بلدة نورث وانليباى الصغيرة، ويقع مركز الزلزال على عمق 8.9 كيلومتر، فيما لم يتم تلقى معلومات حول الأضرار والإصابات المحتملة.

فى سياق آخر، كانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع شمال شرقى نيوزيلندا، على عمق 20.5 ميل (33 كم).

وتم تسجيل الهزات فى الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش، (15.50 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 684 كيلومترًا شمال شرق أوبوتيكى بنيوزيلندا.