رويترز: مصانع بريطانيا تشهد أسوأ فصل على الإطلاق

أظهر مسح اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أن من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.

وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو حزيران من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو أيار عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.

كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.