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رفع 14 طن قمامة ومخلفات صلبة بالزينية وتجميل شوارع مدينة الأقصر.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:51 م
رفع 14 طن قمامة ومخلفات صلبة بالزينية وتجميل شوارع مدينة الأقصر.. صور رفع 14 طن قمامة ومخلفات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، قامت بإستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية، وتم رفع 4 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق،وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية فى بيان صحفى، أنه تم رفع 10 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة، داخل نطاق المدينة بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسؤول النظافة بالمدينة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برش وتعقيم جزيرة قرعانى والهرامش والبكورة فى إطار أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز أبوبكر حجاج الشاذلى، وعبدالرسول الفارسي مسئول الرش والتطهير بالإدارة الزراعية، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية.

وفى مدينة الأقصر تمت مواصلة حملات النظافة المكبرة ورفع تراكمات القمامة بشوارع حى شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث قاد رجال حي شمال مدينة الأقصر، بقيادة أحمد زين رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة استكمالا للحملة الترابية بنطاق الحى، حيث تم التنسيق مع حملة المعدات بالمدينة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع، والتى إستهدفت مناطق الحزام الأخضر والبحاروة، وبدران والمركز الحضرى للمرأة والصرف الصحي ببدران، والملعب الخماسي والتجارة بنجع الطويل والدائري، وكذا تم تنفيذ حملة ترابية بالتنسيق مع فرقة الإنقاذ، إستهدفت ميدان العماري بالكرنك وصولا حتي المركز الحضري للمرأة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة وتفريغ الحاويات تماما من كل نقطة تجميع تابعة للحى ، كما تم تعقيم الشوارع وتطهيرها ، للحد من انتشار كورونا.

رفع 14 طن قمامة ومخلفات صلبة بالزينية وتجميل شوارع مدينة الأقصر (1)
 
رفع 14 طن قمامة ومخلفات صلبة بالزينية وتجميل شوارع مدينة الأقصر (2)
 
رفع 14 طن قمامة ومخلفات صلبة بالزينية وتجميل شوارع مدينة الأقصر (3)
 

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