رفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بحى ثان المحلة بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

نظم المسئولين بحى ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى حملة نظافة قادها عبد الناصر جاد لرفع تراكمات القمامة بشوارع الحى حيث قامت الحملة برفع تراكمات القمامة بميدان الشون ونعمان الاعصر ميدان الششتاوى والشعبية والمنشية الجديدة شارع المدارس وبحر شبين.

كما نفذ قسم الإناره بحى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد عبد الغنى رئيس الحي، حملة لصيانه أعمدة الإنارة بعدد من الشوارع بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة صيانة أعمدة الإنارة بمناطق الجمهورية وسكه زفتى ومنشية البكري، وتم خلالها صيانه أعمدة الإناره واستبدال اللمبات التالفه بأخرى جديده.

وفى سياق آخر، تابعت نجوى العشيرى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، اليوم الاثنين، إزالة الإشغالات بمنطقة مسار العائلة المقدسة بسمنود، ورفع العقبات الحالية، للبدء فى أعمال تطوير المسار، يرافقها ناريمان خضر عضو اللجنة المشكلة لتطوير المسار.

ووجه سكرتير عام مساعد الغربية، القائمين على اللجنة المشكلة، بسرعة انتهاء تأهيل المنطقة، وإتمام عمليات إخلاء الشارع المؤدى لمسار العائلة المقدسة، من كافة الإشغالات والمعوقات، لتسهيل تنفيذ مشروع تطوير المسار.

وأكدت سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، أنه من المقرر بحسب الجدول الزمنى الموضوع، انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك من قبل وزارة الإنتاج الحربى، فى إطار العمل على تنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية بالمحافظة.



حملة النظافة



حملة نظافة بحي ثان المحلة