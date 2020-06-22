"رسالة إلى كورونا" فى العدد الجديد لمجلة الفردوس للأطفال الصادرة عن الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم عن صدور العدد الجديد من مجلة الفردوس للأطفال عدد شهر ذو القعدة 1441هـ، وطرحه فى الأسواق مع الباعة، وقالت الوزارة إن العدد يضم موضوعات متعددة مثل:

رسالة إلى كورونا .

مغامرات فلفلة .

حكاية فردوس وسماحة .

فكرة في كتاب .

الطفل وعالم الفن .

فكر ولون .

وموضوعات أخرى متنوعة

وكان العدد الأخير لمجلة الفردوس للأطفال الصادرة عن وزارة الأوقاف ضم عدد من الموضوعات من بينها:

1. أهلا شوال.

2. مغامرات فلفلة.

3. أنا والشجرة.

4. حكايات فردوس وسماحة (العيد والطعام).

5. إذا حدث كذب.

6. الحقيقة والخيال (الخجل الاجتماعي).

7. فكرة في كتاب.

8. حدث في شهر شوال.

9. سينما الطفل.

10. تحية للجيش الأبيض.

11. الأنامل الصغيرة.