اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 09:57 ص
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تدعم إعلان القاهرة..

رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:23 ص
رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
كتب - إسماعيل رفعت

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دعت رابطة العالم الإسلامي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة "إعلان القاهرة بشأن ليبيا" الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، والتي تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.
 
 
وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركناً مهماً من أمن الأمة العربية والإسلامية.
 
 
و رابطة العالم الإسلامى هى منظمة دولية مقرها الرئيسى بالمملكة العربية ولها هيئات ومقرات ب76 دولة لتقديم خدمات انسانية واغاثية بكافة دول العالم، وتؤكد دائما على التعايش ونبذ العنف، وقبول الاديان ورفض الحروب وترفض الصدام على اساس الدين والعرق واللغة.
 
 

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