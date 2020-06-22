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رئيس وزراء بريطانيا يعلن الثلاثاء المقبل خطط تخفيف العزل العام

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:02 ص
رئيس وزراء بريطانيا يعلن الثلاثاء المقبل خطط تخفيف العزل العام بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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يكشف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام فى بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا يوم الثلاثاء عندما يعلن أيضا انتهاء مراجعة فيما إذا يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعى لمسافة مترين.

 

وتضرر الاقتصاد البريطانى من تدابير العزل العام التى استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضى فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما فى قطاعى الفندقة والترفيه مغلقا.

 

ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين قائلين أن لها تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الذى انكمش بمقدار الربع خلال مارس آذار وأبريل نيسان. ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان يوم الثلاثاء القطاعات التى سيتم السماح لها باستئناف نشاطها فى الرابع من يوليو تموز بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد-19.

 

وذكرت صحيفة صنداى تليجراف أن جونسون سيعلن أيضا تغيير إرشادات التباعد الاجتماعى بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.

 

وتشهد بريطانيا أحد أكبر أعداد الوفيات فى العالم من مرض كوفيد-19 ولكن عدد حالات الإصابة تناقص بشكل مطرد فى الأسابيع الأخيرة. وارتفعت يوم الأحد حالات الوفاة للإصابة المؤكدة بكورونا بواقع 43 حالة لتصبح 42632 حالة فى واحدة من أدنى الزيادات منذ فرض العزل العام فى مارس.

 

 


رئيس وزراء بريطانيا

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تخفيف العزل العام

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