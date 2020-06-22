رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدلله حمدوك، والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتايمانير، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وسبل تطويرها.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الألماني، حيث أكدا أهمية انعقاد مؤتمر شركاء السودان في تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وكذلك دعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية، وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات تُلبي طموحات الشعب السوداني.
وعبر حمدوك عن شكر شعب وحكومة السودان لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لجهودها المقدرة في دعم ومساندة الحكومة الانتقالية والتحضير لاستضافة مؤتمر شركاء السودان يوم الخميس القادم.
رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائيةالإثنين، 22 يونيو 2020 11:47 م
رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدلله حمدوك، والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتايمانير، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وسبل تطويرها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
السودان: إعلان المبادئ شدد على أهمية التوصل لاتفاق قبل ملء سد النهضةالإثنين، 22 يونيو 2020 10:11 م
مشاركة دولية واسعة بينها مصر فى مؤتمر شركاء السودانالإثنين، 22 يونيو 2020 09:51 م
اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان تبحث إصلاح القطاع المصرفىالإثنين، 22 يونيو 2020 07:56 م
أمين "التعاون الإسلامى" يطالب الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل بدعم السودانالإثنين، 22 يونيو 2020 07:50 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة