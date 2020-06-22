اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:47 م
رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائية رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدلله حمدوك، والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتايمانير، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وسبل تطويرها.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الألماني، حيث أكدا أهمية انعقاد مؤتمر شركاء السودان في تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وكذلك دعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية، وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات تُلبي طموحات الشعب السوداني.
وعبر حمدوك عن شكر شعب وحكومة السودان لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لجهودها المقدرة في دعم ومساندة الحكومة الانتقالية والتحضير لاستضافة مؤتمر شركاء السودان يوم الخميس القادم.


عبد الله حمدوك

السودان

ألمانيا

فرانك فالتر شتايمانير

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