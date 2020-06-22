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رئيس وزراء الأردن: نتمنى لو نملك فحوصات للكشف عن الفاسدين كما نكشف عن مصاب كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:20 م
رئيس وزراء الأردن: نتمنى لو نملك فحوصات للكشف عن الفاسدين كما نكشف عن مصاب كورونا عمر الرزاز رئيس الوزراء الاردنى
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز مساء الاثنين، إنه يتمنى لو أن المملكة تملك فحوصات سريعة النتائج للكشف عن الفاسدين كما "نكشف عن مصابي كورونا". وأضاف الرزاز في تصريحات تليفزيونية: لقد لجأنا إلى قانون الدفاع بسبب أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وسينتهي العمل به عند زوال الأسباب الطارئة التي دفعتنا إليه.

وذكّر بإعلانه منذ البداية أنه "ستؤجل الزيادات على العلاوات الفنية على الجميع حتى نهاية العام ودون استثناء، وستعود مع بداية العام 2021، وأنه تم استثناء القطاع الصحي من قرار وقف التعيينات".

وأشار إلى أن هناك أسرا أضيفت إلى صندوق المعونة الوطنية بسبب أزمة كورونا ومنهم عمال المياومة. وتابع أنه تم زيادة المخصصات المالية لدعم الخبز ونقلنا هذا الملف لصندوق المعونة الوطنية.

وقال إن الملك عبد الله الثاني "وجهنا للاعتماد على الذات وذلك من خلال التركيز على الإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة".

وبين الرزاز أنه تم الوصول إلى 500 ألف فرد من خلال برامج الدعم المقدمة من صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق همة وطن، ويقدّر عدد المستفيدين بـ2.5 مليون مواطن، فهدفنا الإبقاء على الشركات خلال مرحلة التأقلم والتعافي، والحفاظ على العمالة الموجودة لديها، وذلك وفق "روسيا اليوم". 


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