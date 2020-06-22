رئيس مدينة المنيا يطالب موظفيه بتقديم الخدمة للجمهور باتسامة ووجه بشوش

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد العقيد محمد صلاح ابو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، اجتماعا بقاعة الوحدة المحلية لمناقشة مشروع ومقترحات الخطة الموحدة بمركز ومدينة المنيا، مؤكدا على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواصل الفعال وحسن التعامل فى تقديم الخدمة بابتسامة وبوجه بشوش ودون إفراط أو تفريط فى الحقوق أو الواجبات .

وشدد على ضرورة وضع الأولويات لتنفيذ أعمال الخطة سواء فى أعمال الرصف أو أعمال تحسين البيئة أو تدعيم شبكات المياة والكهرباء، لافتا إلى ضرورة جاهزية اماكن ومقترحات الخطة بحيث لا يتعارض تنفيذ أعمال الخطة بالواقع أو أى عارض يحول دون الإسراع فى تنفيذ اعمال الخطة، وطالب بضرورة التفاعل الإيجابى من رؤساء القرى والاحياء ووحدة التغيرات المكانية بالوحدة المحلية .

كما وجه رئيس المدينة باتخاذ اللازم قانونا ضد المتقاعسين وتنفيذ الإجراءات المناسبة ضد الحالات التى تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية ،وشدد على تنفيذ أعمال الازالات الفورية لهذا الحالات التى تم رصدها، ووجه رؤساء القرى والاحياء بعمل اللازم فورا ودون تقصير وإعداد تقرير عاجل عن ما تم بهذا الشان.

كما أكد رئيس المدينة بتحديد فترة زمنية قصيرة للرد على الشكاوى والتأكيد على المتابعة لإنجاز الأعمال، موجها بأنه لا مجال لمتقاعس فى الرد أو فى خدمة المواطنين.