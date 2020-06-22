رئيس مدينة القرنة: إنهاء مشروع الصرف بالطارف الجديدة وبدء رصف الطريق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إنه تم إنهاء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالطارف الجديدة وفتح الطريق أمام المواطنين، حيث نفذت الأعمال بأيادى شركة المقاولون العرب، وتقرر فتح الطريق الزراعي الأقصر – قنا، من جديد أمام الأهالى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة لـ"الوم السابع"، أنه تم إسناد أعمال الرصف لهيئة الطرق حيث سيتم الرصف خلال الأيام المقبلة، وذلك فى القطاع محل أعمال الصرف الصحي الذي إنتهي بطول تقريباً 4 كيلو متر بمركز ومدينة القرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للمتابعة المستمرة للمشروعات، موضحاً أن شركة المقاولون العرب قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن وذلك طبقاً لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من إلتزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان عدم إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.

وتابعت اللجنة فى أول جولاتها أعمال استكمال رصف طريق نصر الله – العشى، وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشى، وبحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية.



رئيس مدينة القرنة يعلن إنهاء العمل بمشروع الصرف الصحى بالطارف



رئيس مدينة القرنة يعلن إنهاء العمل بمشروع الصرف الصحى بالطارف