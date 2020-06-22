اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 12:16 م
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ويشدد على عدم التعامل بدون كمامة ..

رئيس شركة مياه الشرقية يتفقد مراكز خدمة العملاء

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:05 م
رئيس شركة مياه الشرقية يتفقد مراكز خدمة العملاء مراكز خدمة العملاء
كتب أحمد حسن

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قام اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالمرور علي عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة تزامناً مع عودة العمل بجميع المراكز التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة سير العمل وانتظامه لتقديم أفضل خدمة للسادة المواطنين.
 
وشدد على التزام العاملين بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء مهمات الوقاية والحماية الشخصية مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة، والتأكيد على ارتداء المترددين على مراكز خدمة العملاء الكمامات حرصا على سلامتهم.
 
وأشار إلى وجود 8 مراكز خدمة عملاء بنظام الشباك الواحد يخدمون اهالي محافظة الشرقية، وهى (المركز الرئيسي بشركة الشرقية -ابو كبير – فاقوس – الحسينية – بلبيس – مينا القمح – مشتول السوق – ديرب نجم)، وجاري إنشاء عدد 4 مراكز خدمة عملاء لخدمة اهالي (مركز الزقازيق – مدينة الزقازيق – ابراهيمية – صان الحجر) وايضا عدد 2 منفذ لخدمة اهالي (القرين – كفر صقر).
 
وتابع، أن الشركة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التزاحم، ومدد الانتظار، من خلال مراكز خدمة العملاء المطورة.

اخبار وزاره الاسكان

شركات المياه

مراكز خدمه العملاء

شركه مياه الشرقيه

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