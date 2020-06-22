اليوم السابع
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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: أكثر من 30 مخالفة أحيلت رسميا لجهات التحقيق

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:00 م
رئيس جهاز القاهرة الجديدة: أكثر من 30 مخالفة أحيلت رسميا لجهات التحقيق مخالفات بناء
كتب : أحمد حسن

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كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن عدد حالات مخالفات البناء التى تم إحالتها رسميا لجهات التحقيق ، تتجاوز الـ 30 حالة، لافتا إلى أنه لا تجاوز فى مخالفات البناء، ولا تهاون فى آى مخالف قد وقعت عقب الفترة التى حددها قانون التصالح مع المخالفات.
 
وأكد أن هناك تعليمات مباشرة من وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، لرؤساء أجهزة المدن، تنص على أنه لا تهاون مع أى مخالفات بناء تحدث حاليا، وأجهزة الدولة ستزيلها على الفور، وسيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية، فلن نسمح بوجود مظاهر عشوائية مرة أخرى، بعد الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، كما لن نسمح أيضا لأحد باستغلال الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، لارتكاب أى مخالفة. 
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم المحاضر لقسم الشرطة المختص واخد رقم قضائي وذلك لعدد" 5" مخالفات بقطع أراضٍ بمنطقة (البنفسج) ومخالفة بقطعة أرض بمنطقة (الياسمين 8)، وذلك لقيامهم بالبناء دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، مؤكدا انه سيتم تعميم هذا الإجراء على كل من شرع في البناء بالمخالفة، وذلك بعد صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والصادر بتاريخ 2019/4/8. 
 
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى  أنه يتم شن حملات مكبرة بالتجمعات الثلاثة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وضبط  تروسيكلات النباشين بالمدينة، والتحفظ عليها بمعرفة إدارة أمن الجهاز، حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة فى ظل المقتضيات والتحديات التي تواجه الدولة في تلك الآونة، مؤكدا استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بالتجمعات المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.
 
وفى ذات السياق،  قاد المهندس عادل عبد العزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارات الجهاز وقيادات الشرطة  على منطقة القطامية بالتجمع الثالث لإزالة الإشغالات والتندات المخالفة بالمنطقة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لضبط الشارع بالتجمع الثالث. 
 
كما قادت المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة إزالة إشغالات ومخالفات بحى النرجس بالتجمع الخامس. 
 
كما أكد المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول أن هناك  متابعة مستمرة بمناطق التجمع الأول، وذلك للحفاظ على الشكل العام وردع أي مخالفة فى حينها، ولاسيما المجاورة الثالثة بالتجمع الأول، مضيفاً أنه جارٍ استكمال حملة إزالة عشش الطيور فوق أسطح العمارات للمجاورة العاشرة. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مخالفات البناء

مدينه القاهره الجديده

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