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رئيس جامعة مطروح: الانتهاء من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:09 م
رئيس جامعة مطروح: الانتهاء من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أمس الأحد، انتهاء المدة المقررة لرفع الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل بجميع كليات الجامعة، والتي امتدت في الفترة من 6-20 يونيو الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل واستبدالها بتقديم الرسائل البحثية، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد. 
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن برنامج "ابن الهيثم" هو المنصة الإلكترونية التي استقبلت الرسالة البحثية لطلاب الكليات بالجامعة.
 
وأضاف "النجار"، أن الجامعة تُسخر كافة إمكانياتها في إطار التحول الرقمي، مؤكدًا أنه تم طرح جميع الموضوعات للطلاب للاختيار من بينها بحرية، حيث تم تعريف الطلاب بالرسالة البحثية ومكوناتها.
 
وأوضح أن الجامعة راعت في اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية.
 
وأكد رئيس الجامعة، أنه تابع وبشكل دوري خلال فترة رفع الطلاب لرسائلهم البحثية مع السادة العمداء النسب المئوية وأعداد الطلاب الذين قاموا برفع أبحاثهم، موضحًا أنه يجري الآن تصحيح الرسائل البحثية التي تم رفعها، وستعلن نتائجها فور الانتهاء من عملية التصحيح.
 
ووجه التهنئة لأبنائه من طلاب سنوات النقل بمختلف كليات الجامعة بمناسبة الانتهاء من رفع أبحاثهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
 

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