رئيس المجلس الأوروبى: العلاقات مع الصين تطورت خلال السنوات الأخيرة

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبى، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين تطورت في السنوات الأخيرة، وحدث ترابط اقتصادي مرتفع للغاية ، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا بشأن التحديات العالمية مثل العمل المناخي ، أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو التعامل مع COVID-19، مشيرًا إلى أن الانخراط والتعاون مع الصين فرصة وضرورة على حد سواء ، مضيفا: ولكن في الوقت نفسه ، علينا أن ندرك أننا لا نتشارك نفس القيم أو النظم السياسية أو نهج التعددية، مستدركًا /ندافع بقوة عن مصالح الاتحاد الأوروبي للوقوف بثبات على قيمنا .

جاء ذلك خلال انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والصين الثانية والعشرون مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التى أوضحت أن وباء كورونا وعدد من التحديات الثنائية والمتعددة الأطراف الرئيسية تظهر بوضوح أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والصين أمر بالغ الأهمية ، سواء من حيث التجارة والمناخ والتكنولوجيا والدفاع عن التعددية، ولكن لكي تتطور علاقاتنا بشكل أكبر ، يجب أن تصبح أكثر اعتمادًا على القواعد والتبادلية ، من أجل تحقيق ساحة لعب حقيقية ".

وكان لقمة الاتحاد الأوروبي والصين أجندة شاملة تتناول العلاقات الثنائية. القضايا الإقليمية والدولية ، جائحة COVID-19 والانتعاش الاقتصادي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى الالتزامات الهامة التي تم التعهد بها في قمة الاتحاد الأوروبي والصين لعام 2019 ، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ هذه الالتزامات بطريقة ديناميكية وموجهة نحو تحقيق النتائج حيث أن التقدم اليوم محدود.

وشدد الاتحاد الأوروبي بقوة على ضرورة دفع المفاوضات من أجل اتفاقية طموحة للاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين تعالج أوجه عدم التماثل الحالية في الوصول إلى الأسواق ويضمن تكافؤ الفرص، الإعانات والقواعد التي تعالج عمليات النقل القسري للتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية ، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام المشترك بالعمل بشكل بناء وسريع من أجل حل عدد من القضايا المتعلقة بالوصول إلى الأسواق والتنظيم. مرحبًا بتأكيد الصين أن صفقة "المرحلة الأولى" بين الصين والولايات المتحدة ستنفذ بتوافق تام مع التزامات منظمة التجارة العالمية ودون تمييز ضد مشغلي الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد على الحاجة الملحة للصين للانخراط في مفاوضات مستقبلية حول الإعانات الصناعية في منظمة التجارة العالمية ، ومعالجة الطاقة الزائدة في القطاعات التقليدية مثل الفولاذ وكذلك مجالات التكنولوجيا العالية.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي والصين بشأن البيانات الجغرافية في الأسابيع المقبلة ودخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

كما كانت القمة فرصة لمناقشة أهمية القطاع الرقمي للاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن تطوير التقنيات الرقمية الجديدة يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع احترام الحقوق الأساسية وحماية البيانات.

وأجرى القادة مناقشة موضوعية حول تغير المناخ خاصة وأن الصين هي شريك الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية باريس ، لكنها بحاجة إلى الالتزام باتخاذ إجراءات محلية حاسمة وطموحة لخفض الانبعاثات على المدى القصير وتحديد هدف الحياد المناخي في أقرب وقت ممكن.