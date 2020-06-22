اليوم السابع
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رئيس البرازيل : دور القوات المسلحة الدفاع عن الديمقراطية وتلبية إرادة الشعب

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:07 ص
رئيس البرازيل : دور القوات المسلحة الدفاع عن الديمقراطية وتلبية إرادة الشعب الرئيس البرازيلي جايير بولسونار
رويترز

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 قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الجيش يلبي إرادة الشعب، وإن مهمته هي الدفاع عن الديمقراطية، مما يذكى نقاشا محتدما حول دور القوات المسلحة في ظل مخاوف من عدم الاستقرار السياسي.
 
وكان بولسونارو يتحدث في ريو دي جانيرو في جنازة جندى مظلات توفى فى حادث بقاعدة جوية.
 
وجاءت تصريحاته في وقت احتشد فيه مؤيدوه ومنتقدوه فى مدن بأنحاء البلاد في دلالة واضحة على الاستقطاب في كبرى دول أمريكا اللاتينية.
 
احتجاجات فى البرازيل
 
وقال بولسونارو في تسجيل مصور لتصريحاته أذيع على الإنترنت "مهمتنا، مهمة القوات المسلحة، هي الدفاع عن البلاد، الدفاع عن الديمقراطية"، وأضاف "نحن نلبي إرادة الشعب البرازيلي".
 
وتصاعدت التوترات في البرازيل في ظل مواجهة متوترة بين الرئيس والمحكمة العليا ، مما دعا البعض إلى التكهن باضطرار الجيش لاختيار أحد الجانبين عندما يسوء الأمر في النهاية.
 
وخرجت مسيرات مؤيدة ، وأخرى معارضة للرئيس في عدة مدن برازيلية، وفي برازيليا فرقت الشرطة بين الجانبين. كما شملت بعض المسيرات المناهضة لبولسونارو احتجاجات على العنصرية تضامنا مع حركة مناهضة العنصرية الداعمة للأمريكيين من ذوي أصول أفريقية في الولايات المتحدة. 

البرازيل

برازيليا

رئيس البرازيل

سياسة

جايير بولسونارو

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