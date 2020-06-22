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رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية :غرف عزل باللجان للطلاب خلال الامتحان

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:55 م
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية :غرف عزل باللجان للطلاب خلال الامتحان رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يتابع سير اعمال الامتحانات
المنوفية - محمد فتحى

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تابع الدكتور عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، اليوم الاثنين الموافق22/6/2020 انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية لجنة شبين الكوم الأزهرية ، رافقه كل من الدكتور حمدى طعيمة مدير التعليم الثانوى بقطاع المعاهد الأزهرية ، وعاطف سلام الوكيل الثقافى وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجنة، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمعاهد الأزهرية بالمنوفية .

كما تابع رئيس الإدارة المركزية" غرفة العزل باللجنة واطمأن على جاهزية التعامل مع أى شكوى من الطلاب وتوفير الأدوية الازمة للتعامل مع أى حالات, موضحاً فى أنه لا يوجد أى شكوى من صعوبة الأسئلة وانها فى مستوى الطلاب .

وفى السياق نفسه استقبل رئيس الإدارة المركزية" اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية فى ظل التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة للوقوف على أى مشاكل تطرأ داخل اللجان والعمل على حلها .

 


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