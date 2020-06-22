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"دعم الشرعية": مليشيات الحوثى أطلقت طائرات مفخخة باتجاه تجمعات مدنية بالسعودية

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:12 م
"دعم الشرعية": مليشيات الحوثى أطلقت طائرات مفخخة باتجاه تجمعات مدنية بالسعودية تركى المالكى
كتب محمد عبد العظيم

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مليشيات الحوثي أطلقت عددا من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه التجمعات المدنية في السعودية، مؤكدا أنه تم اعتراض عدد من الطائرات المسيرة المفخخة وملاحقة طائرات أخرى، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وعلى جانب أخر، صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة (سقطرى) ومحافظة (أبين)، فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى) ووقف إطلاق النار في (أبين) وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وبين العقيد المالكي أن التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكداً أن التحالف يقف دائما إلى جانب اليمن وشعبه ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه. 

 


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