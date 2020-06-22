اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء توضح طرق تطبيق شعيرة الأضحية بالتزامن مع كورونا.. فيديو

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:56 م
دار الإفتاء توضح طرق تطبيق شعيرة الأضحية بالتزامن مع كورونا.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: ما وضع عيد الأضحى والأضحية هذا العام؟.
 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: مسألة الأضحية هى شعيرة وسنة مؤكدة عن النبى، شئ ليس له علاقة بوجود الحج من عدمه، فإذا منع الحج الأضحية قائمة، ولن تمنع لأن لدينا وسائل كثيرة، من الممكن فقط أن نقول لا يوجد أضحية إذا كانت طريقة الأضحية تقتصر على الشوارع لعدم خلق تجمعات للناس، والدماء، بالتزامن مع أزمة كورونا.
 
 
وأضاف: لكن حاليا هناك مجازر تجرى صكوك بنظم محددة ومنظمة، فقط علينا أن ننتقى الأمور غير التقليدية، طالما هناك ضرر قد يقع إذا تم التعامل بشكل مباشر مع الأضحية، خاصة بالتزامن مع أزمة كورونا، لذا نقول أن الأضحية قائمة إن شاء الله، لكن الطريقة فقط تختلف، ونؤكد أن الأضحية شعيرة مختلفة عن شعيرة الحج.
 
وتلقى سؤال أخر تضمن: هل يمكن السماح لطفلة عمرها 8 سنوات أن تؤم جدها لتشجيعها؟
وأجاب الدكتور مجدى عاشور قائلا: مهم أن نفرح الأبناء بالطاعة، إنما لا يجوز طفله 8 سنوات أن يأم جدها، لكنها إذا كانت لديها القدرة على الوضوء وعدم الوقوع فى خطأ أثناء الصلاة، والإلمام بالمسائل الفقهية، حتى لا يُصبح الأمر "لعبة" وليس عبادة، لابد أن تكون قادرة على التمييز بين الصح والخطأ، وقتها يمكن أن تأم جدتها وأختها من باب التشجيع.
 
 

دار الافتاء

الاضحية فى زمن الكورونا

عيد الاضحى

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة