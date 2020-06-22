اليوم السابع
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خلية الإعلام الأمنى العراقى تعلن نتائج عمليات الأبطال بمرحلتها الثالثة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:18 م
خلية الإعلام الأمنى العراقى تعلن نتائج عمليات الأبطال بمرحلتها الثالثة الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن نتائج عمليات الأبطال بمرحلتها الثالثة، منذ انطلاقها فجر اليوم /الاثنين/ وحتى الآن.
وذكرت الخلية- في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم - أنه "بعد أن انطلقت عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة صباحا، وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، فقد كانت نتائج القطعات الأمنية المشاركة في هذه العمليات حتى ساعة إعداد هذا البيان الاتي:
أولا : في محور وزارة الدفاع ومن خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالي وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، تم العثور على 3 أوكار و7 عبوات ناسفة، ومخبأ للأعتدة وعبوتين C4 وخزان مملوء بالمادة ذاتها، وصاروخين و4 أنفاق ومصنعين للعبوات.
ثانياً : في محور وزارة الداخلية من خلال قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وأفواج سوات والتكتيكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، فقد كانت نتائج قطعات الرد السريع العثور على ثلاثة أوكار وعبوة ناسفة وتدمير عبوتين ناسفتين، والعثور على زورق، اما قوات الشرطة الاتحادية فقد عثرت على وكر و21 عبوة ناسفة و4 صواريخ واستولت على عجلة وعثرت على 5 بنادق ومعمل لتصنيع العبوات.
ثالثاً : أما هيئة الحشد الشعبي من خلال قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالي وصلاح الدين وسامراء وكركوك، فقد كانت نتائجها، تدمير ثلاثة أوكار وعبوتين ناسفتين والعثور على سبع عبوات أخرى، كما عثروا على مخبأ للاعتدة.
وأضافت ان "التضحيات خلال هذه عمليات، هي استشهاد مقاتل من الحشد الشعبي وجرح 7 آخرين، فيما جرح 3 مقاتلين أيضاً من قوات الجيش، ودمرت عجلة همر تابعة إلى اللواء المدرع ٣٤ في الفرقة التاسعة".


العراق

خلية الإعلام الأمنى العراقى

عملية الأبطال

داعش

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