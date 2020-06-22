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خروج 51 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفى بنها التعليمى

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:58 م
خروج 51 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفى بنها التعليمى مستشفى بنها التعليمى - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت الدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها التعليمى، خروج 51 حالة من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى، وذلك بعد أن أثبتت المسحات التي أجريت لهم تعافيهم من الفيروس.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصصة لاستقبال حالات العزل، على واقعة تعد بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبي لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبي يعاني كثيرا بجانب محاربة الوباء في محاربة قلة الوعي من قبل بعض المواطنين.

وأشارت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوضع اليوم تحسن بعض الشئء فالمترددين علي المستشفي التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفي الا للمريض فقط في ظل تواجد امني من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 96 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة.

وأوضحت مدير مستشفي بنها التعليمى، أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وتم توزيع مرضى التخصصات الأخري على المراكز الطبية والمستشفيات الغير مخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.
 
وأكدت توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهي في مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطني في مكافحة فيروس كورونا.

 


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