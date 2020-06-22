خروج 51 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفى بنها التعليمى

أعلنت الدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها التعليمى، خروج 51 حالة من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى، وذلك بعد أن أثبتت المسحات التي أجريت لهم تعافيهم من الفيروس.
وفي سياق آخر، قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصصة لاستقبال حالات العزل، على واقعة تعد بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبي لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبي يعاني كثيرا بجانب محاربة الوباء في محاربة قلة الوعي من قبل بعض المواطنين.
وأشارت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوضع اليوم تحسن بعض الشئء فالمترددين علي المستشفي التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفي الا للمريض فقط في ظل تواجد امني من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 96 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة.
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