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خبير اقتصادى: البطالة أكثر خطورة من تداعيات أزمة كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:23 ص
خبير اقتصادى: البطالة أكثر خطورة من تداعيات أزمة كورونا الدكتور شريف دلاور المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن الأكثر خطراً جراء أزمة كورونا هو زيادة نسبة الفقر والبطالة، فالبنك الدولي أصدر تقرير قريبًا أشار فيه إلى أن ما يحدث هو أكبر انكماش لقيمة الدخل المتوسط للفرد منذ 150 سنة.

وجاء ذلك خلال ندوة "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، والتي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، اليوم الإثنين، عبر تطبيق zoom، بحضور كلاً من الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام غرف التجارة والصناعة العربية، والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدير الندوة ريهام عادل، رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
 
وأضاف "دلاور"، "أن زيادة نسبة الفقر والبطالة سيؤدي إلى خلق فجوات بين الدول وبعضها، وهناك الكثير من الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع، والتخوف من آثاره في المستقبل". 
 
وأشار إلى أن هناك نظام عالمي ونظام اقتصادي جديد قادم ومتوقع منذ سنوات ماضية، وبالتالي أزمة فيروس كورونا لم تخلق نظام جديد، بل هي أدت إلى الإسراع لحدوث هذا النظام الجديد، فيمكن القول أنها "ولادة قيصرية" للنظام الاقتصادي الجديد، نتيجة أزمة كورونا، مؤكدا أن  التحدي الأكبر أمام مصر خلال تلك الأزمة، هو الحفاظ على سعر الصرف، وإدارة الدين الخارجي، للحفاظ على مستويات المعيشة، فانخفاض سعر الصرف سيؤثر على مستوى المعيشة والبطالة والأسعار، وبالتالي الاستقرار المعيشي بصفة عامة.
 
وتابع: "هناك فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي التي قادرة حاليًا على الابتكار، وإنشاء تطبيقات جديدة، واستخدام التكنولوجيا، ومن الضروري أن تتم بناءً على دراسات جدوى سليمة، والدولة المصرية تشجع بشكل كبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 


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الغرفة التجارية بالاسكندريه

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