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حملة لفض الأسواق ومتابعة قرار الحظر وإزالة مقهى مخالف بكفر صقر

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:45 م
حملة لفض الأسواق ومتابعة قرار الحظر وإزالة مقهى مخالف بكفر صقر اخلاء الباعة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لفض الأسواق وإلزام أصحاب المحلات بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشرف المحاسب صلاح سالم رئيس مركز  ومدينة كفر صقر على فض سوق الاثنين الأسبوعي وتفريق جميع الباعة المتواجدين بالشارع تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجه انتشار عدوى فيروس كورونا ومنها منع إقامة الأسواق والتجمعات وغلق القهاوي.

وأثناء العمل تلاحظ وجود قهوة بموقف القضاة وأولاد صقر فتم على الفور إزالة المكان المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.

اخلاء الباعة
 
 
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