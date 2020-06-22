حملات مكبرة بأسوان تسفر عن إزالة 627 حالة تعد على أراض أملاك الدولة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الحملات المكبرة أسفرت اليوم عن تنفيذ 7 قرارات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 5 آلاف و280 م2، منها حالة مخالفة بناء تمت خلال فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن بمساحة 800 م، بالإضافة إلى 6 حالات تعد على أراضى البناء تمت قبل فترة الحظر بمساحة 4 آلاف و480 م2.

وأوضح محافظ أسوان أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 627 حالة تعد منها 547 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 509 آلاف و543 م2، بجانب 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.

من ناحية أخرى كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقيادة اللواء وجدى محمد مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بناحية الوحدة المحلية لقرية العتمور قبلي المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بإزالة المباني المخالفة.

وشملت الجهود إزالة حالات التعدى على الأراضي الزراعية بإقامة مبان مخالفة للإصلاح الزراعي، وأراضي ائتمان زراعي بمساحة فدان وثمانية قراريط بإجمالي 5605م2 بقريتي العتمور والمنشية.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة لجميع الحالات المخالفة، بمرافقة القوة الأمنية من مركز شرطة كوم أمبو بقيادة العميد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو.