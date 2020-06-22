اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية بمحاور القاهرة و الجيزة لرصد مخالفات السيارات

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:09 ص
حملات مرورية بمحاور القاهرة و الجيزة لرصد مخالفات السيارات حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

حملات مرورية

اخبار عاجلة

ادارة المرور

محاور القاهرة و الجيزة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة