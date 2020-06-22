حفظ التحقيق في واقعة حريق مشتل بمدينة نصر لعدم وجود شبهة جنائية

كتب عبد الله محمود_كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف المحامي العام للنيابات القاهرة الجديدة، حفظ التحقيقات، حول واقعة حريق شب داخل مشتل بشارع مكرم عبيد، وذلك لعدم وجود شبه جنائية.

وكان شهود العيان، أكدوا خلال أدلائهم بأقوالهم في تحقيقت النيابة، ان النيران اشتعلت في المشتل دون معرفة السبب الرئيسي للاشتعال، مضيفين انهم حاولوا اطفاء النيران إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلى أن وصلت قوات الحماية المدينة ، التي سيطرت على النيران.

كانت نيابة مدينة نصر امرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة لتحديد سبب الحريق، لمعرفة أسباب أندلاع الحريق، بالإضافة إلى حصر التلفيات والخسائر ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة ، واستدعاء صاحب المشتل لسماع أقواله.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مشتل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، على الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.