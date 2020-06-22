حصاد الوزارات.. التعليم: تقدير عينة العربى العشوائية الخميس المقبل

كتب محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تلغى جزءا من سؤال بامتحان العربى للمكفوفين بالثانوية وتوزع درجته

التعليم: تقدير العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الخميس

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: حافظوا على التباعد الجسدى أثناء الامتحان

انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد

كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

مصادر بـ"العليا لعلاج كورونا": تجارب سريرية جديدة على عقار لعلاج فيروس سى