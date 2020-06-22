اليوم السابع
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حركة فتح: شعبنا بعث برسالة مدوية برفض الضم والاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:16 م
حركة فتح: شعبنا بعث برسالة مدوية برفض الضم والاحتلال الإسرائيلى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أكد عضو المجلس الثورى لحركة "فتح"، المتحدث الرسمى باسمها أسامة القواسمى، أن الحشود الكبيرة التى زحفت إلى الأغوار اليوم تلبية لنداء الوطن فلسطين، والحضور الرسمي الدولي والأممي المميز، هو بمثابة إعلان صريح وواضح شعبي ورسمي وأممي، برفض الضم وصفقة العار والاحتلال ونظام الأبارتايد العنصري الإسرائيلي.
وقال القواسمي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الاثنين/ - إنه رغم الحواجز الاحتلالية لمنع وصول آلاف الفلسطينيين، إلا أن الرسالة المدوية التي خرجت من الأغوار اليوم هي رسالة موقعة من عشرات الآلاف من أبناء شعبنا البطل، ومن ورائهم كل شعبنا البطل، ومن العالم الحر، وبكل لغات الأرض، أن الشعب الفلسطيني شعب حر لا يساوم على حقوقه، ولن يرفع الراية البيضاء، ولا يخضع للضغوطات والخنق الاقتصادي، ولا نساوم على حقوقنا بالدولار، وسيستمر في النضال حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.


فلسطين

حركة فتح

المجلس الثورى لحركة فتح

الأغوار

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