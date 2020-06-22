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حبس 3 عاطلين لحيازتهم 2.5 كيلو هيروين بالإسكندرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:43 م
حبس 3 عاطلين لحيازتهم 2.5 كيلو هيروين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 2.5 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الإتجار به، وترويجه على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص. 

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بمخدر الهيروين وترويجه علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية.
 
علي الفور تم عمل كمين وألقى القبض علي عاطلين بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام، ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 225 ألف جنيه.
 
كما تم ضبط المتهم الآخر بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام،  ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازه المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

 


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