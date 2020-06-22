حالتين وفاة طبيعية و3 محاولات غش ومحاولة تصوير الامتحان بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن ضبط 3 حالات محاولة غش بالمحمول ، وضبط طالب حاول تصوير ورقة الاسئلة ، كما تم تحرير محضرين لطالبين رفضا تدوين أى شيء على ورقة الأسئلة ، بالإضافة إلى خمس حالات ارتفاع فى درجة الحرارة ، كما تم عزلهم وامتحانهم فى غرف العزل واستكملوا الامتحان بعد انخفاض الحرارة أثناء اللجنة بعد إعطائهم خافض للحرارة ، وذلك فى اليوم الثانى لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية.

وأضاف وكيل الأزهر خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين ، أن الأزهر الشريف ينعى وفاة طالب وطالبة اليوم وفاة طبيعية داعيا الله أن يلهم أهلم الصبر والسلوان ، مضيفا أنه لم يتم رصد أى حالات كورونا داخل اللجان ، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان اليوم من القسم الأدبى 85 ألف طالب وطالبة، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وزف وكيل الأزهر بشرى للطلاب بأنهم سوف يحصدون ثمار امتحاناتهم بعد التصحيح وظهور النتيجة التى ستكون مبشرة ومفرحة لهم، يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.