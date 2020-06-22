جيلياد للأدوية تخطط لإنتاج مليونى جرعة من ريمديسيفير بنهاية 2020

رويترز

قالت شركة جيلياد ساينسز للأدوية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإنتاج أكثر من مليونى جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بنهاية العام، والبدء فى تجارب لإنتاج نسخة تؤخذ بالاستنشاق فى أغسطس.

وريمديسيفير الذى يحقن فى الوريد على خط المواجهة ضد الفيروس، بعد أن أثبتت تجارب سريرية أنه يقلل الوقت اللازم للتعافى فى المستشفى من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة، إن التركيبة التى تعتمد على الاستنشاق سوف تتيح سهولة الاستخدام خارج المستشفيات.