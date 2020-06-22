جهاز حماية المنافسة اكتشافنا ضررا فى صفقة مستشفيات كيلوباترا وألاميدا

كتب: مدحت عادل

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توضيح لما تناولته بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بشأن عملية استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة ألاميدا فى القطاع الصحى، ونفى الجهاز تمامًا ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص أنه قد أجرى استطلاعا يفيد عدم ممانعته في الصفقة، كما نفى الجهاز جملةً وتفصيلًا هذه البيانات والتصريحات.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا وفقَا لنص المادة 20 فقرة 2 حيث تبين لمجلس الإدارة من ظاهر الأدلة التي تحت بصره إن من شأن إتمام اتفاقية الاستحواذ المزمعة أن يترتب عنها وقوع ضرر جسيم على المنافسة وعلى الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم للمواطنين، والتي ينبغي أن تظل تقدم بصورة تنافسية لضمان جودة تقديم الخدمة بأسعار ملائمة، وضمان عدم تأثر خدمات التأمين الطبي وغيرها من الخدمات والأطراف المعنية، لا سيما في ضوء ما تقوم به الدولة من مجهودات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وقد تم إخطار الأطراف رسميا بهذا القرار، وأكدوا حرصهم على التوافق مع قرار الجهاز حال رغبتهم في إتمام الصفقة، وأن الجهاز سيعلن نتائج الفحص النهائي للصفقة حال الانتهاء منها.

ويهيب الجهاز كافة الوسائل الإعلامية بتوخي الدقة والحذر قبل تداول أية معلومات تخص عمل الجهاز، وتجنب الشائعات في هذا التوقيت المهم والدقيق.