جامعة سوهاج : تطوير الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى بـ 17 مليون جنيه

وقال"عزيز" أن الجامعة تتعاون مع مؤسسات المجتمع، من أجل دعم المستشفى الجامعي الذي يتحمل العبء الأكبر لتقديم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

كما وجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للمؤسسات وما تقدمه من دعم للمجتمع المحلي، ومساهمتها في تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وخاصه في مجال صحة الأطفال الغير قادرين.

واوضح "عزيز" انه طبقاً لتلك الاتفاقية سوف يتم توريد 26 ماكينة غسيل كلوي حديثة لوحدة كلي الاطفال بالمستشفى مما يساعد علي زيادة قدرتها الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الأطفال المصابين بأمراض الفشل الكلوي، بالإضافة الي تجهيز 21 سرير عنايه للحالات الحرجة، وشراء 3 أجهزة تنفس صناعي متنقل للأطفال، و 16 مضخة محاليل كهربية للحالات الحرجة، وغير ذلك من الاجهزة والمعدات لرفع كفاءة العمل بالوحدة، الي جانب ذلك سيتم انشاء محطة متقدمة لمعالجه المياه بنظام الضخ المركزي للبيكربونات CDS بتكلفة 7 مليون جنيه، ويعمل علي تقليل نسبة العدوي الميكروبية بين اطفال الغسيل الكلوي المزمن، ويعتبر الاول من نوعه في جنوب الصعيد .

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، إن هذا الدعم سوف يساهم بشكل فعال في تطوير وتوسعة وحده الغسيل الكلوي للأطفال وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بصورة أسرع وأفضل، حيث ان تلك الوحدة تم إنشاؤها في عام 2002، وتخدم أكثر من 5000 طفل مريض سنوياً بمعدل 80 الي 100حاله اسبوعياً لكونها الوحيدة التي توجد في محافظات جنوب الصعيد.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور مصطفي ابو سديرة رئيس قسم الاطفال، والدكتورة غاده عشري مدير وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وكريستين صفوت مسئول التسويق بالجامعة، ومصطفي عاشور مدير المشتريات بالمستشفى الجامعي.