تويوتا تتوقع انخفاض الإنتاج فى يوليو 10% عن الخطة الأصلية

رويترز

قالت تويوتا موتور، اليوم الاثنين، إنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة عشرة بالمئة فى الشهر المقبل، مع استئناف متدرج للإنتاج إثر إغلاق مصانع فى وقت سابق من العام الجارى بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الشركة، أنها تعتزم تقليص الإنتاج فى يوليو بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف الأصلى، وهو حوالى 700 ألف سيارة، ورغم أن الانتاج لم يعد لمستواه الطبيعى إلا أن الخفض فى يوليو أقل منه فى يونيو حين بلغ 20 بالمئة.

وقال متحدث، "نتوقع أن يستمر التعافى فى أغسطس".

وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، تتوقع تويوتا انخفاض الإنتاج العالمى 30 بالمئة عن الخطة الأصلية التى وُضعت قبل تفشى الفيروس وهبوط الطلب على السيارات.

وأنتجت الشركة، نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفى الداخل، تخطط تويوتا لخفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة فى يوليو أو بما يقل بنسبة عشرة بالمئة عن الخطة الأصلية.