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تونس.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمحتجين فى مدينة تطاوين

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:44 م
تونس.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمحتجين فى مدينة تطاوين مظاهرات تونس ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة تطاوين التونسية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وفيما شهدت تونس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التونسي ومتظاهرين نددوا بغياب التنمية وارتفاع معدلات البطالة، حيث استخدمت قوات الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في مدينة تطاوين جنوب تونس بعد احتجاجات شهدتها المدينة بالأمس. 

ووقعت مواجهات عنيفة، أمس، بين قوات الأمن التونسي ومتظاهرين في مدينة تطاوين التونسية، حيث استخدم الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، وذلك بعدما خرجت المظاهرات فى المدينة للمطالبة بإطلاق آخرين تم اعتقالهم مؤخرا.
 
وفيما تشهد تونس عاصفة غضب عارمة ضد حركة النهضة التونسية الإخوانية، ففي وقت سابق طوق الأمن التونسى ساحة "باردو" حيث مقر البرلمان، وتم منع اعتصام لمحتجين ضد حركة النهضة، ويطالبون بحل البرلمان التونسى الذى يسيطر عليه حركة النهضة، فيما ذكرت جبهة الإنقاذ الوطنى التونسية، أن غلق ساحة "باردو" يهدف لإحباط الحراك ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية.
 

 


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مظاهرات تونس

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