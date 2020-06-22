توصيل العلاج لحالات العزل المنزلى بالسويس طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.. صور

السويس – السيد فلاح

قام العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين بمحافظة السويس، والدكتور آسر حسن البنا، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، والدكتور رضا سيد، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والعميد سيد جامع، ممثلا عن نائب مدير أمن السويس، والضبع ناشد، مدير الأزمات وياسر البعيري، مدير إدارة الإعلام بديوان عام محافظة السويس، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العلاج المنزلي لحالات كورونا، بنطاق حي الأربعين طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .

جاء ذلك بناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة الازمة بمحافظة السويس بالمرور بصفة مستمرة علي المستشفيات للتاكيد علي سير العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض وتوافركافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج المنزلي لحالات المخالطين.

وتم التأكيد علي الالتزام بتسليم العلاج في المواعيد المحددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفرق العمل من الرائدات الريفيات وموظفي مديرية الصحة التي تقوم بتوزيع وتسليم الأدوية للمرضي المخالطين بمنزالهم.