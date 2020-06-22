اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توصيل العلاج لحالات العزل المنزلى بالسويس طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:41 م
توصيل العلاج لحالات العزل المنزلى بالسويس طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.. صور توصيل العلاج لحالات العزل المنزلى بالسويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين بمحافظة السويس، والدكتور آسر حسن البنا، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، والدكتور رضا سيد، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والعميد سيد جامع، ممثلا عن نائب مدير أمن السويس، والضبع ناشد، مدير الأزمات وياسر البعيري، مدير إدارة الإعلام  بديوان عام محافظة السويس، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العلاج المنزلي لحالات كورونا، بنطاق حي الأربعين طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .

جاء ذلك بناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة الازمة بمحافظة السويس بالمرور بصفة مستمرة علي المستشفيات للتاكيد علي سير العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض وتوافركافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج المنزلي لحالات المخالطين.

وتم التأكيد علي الالتزام بتسليم العلاج في المواعيد المحددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفرق العمل من الرائدات الريفيات وموظفي مديرية الصحة التي تقوم بتوزيع وتسليم الأدوية للمرضي المخالطين بمنزالهم.

(1)
 
(2)
 
 
(3)
 
(4)
 

 


السويس

اخبار السويس

مصابى كورونا بالسويس

مستشفيات السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة