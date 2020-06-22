اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 08:55 م
خالد صلاح
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تورونتو تسمح للشركات باستئناف النشاط بعد إغلاق استمر 3 أشهر

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:51 م
تورونتو تسمح للشركات باستئناف النشاط بعد إغلاق استمر 3 أشهر البطالة فى كندا بسبب كورونا
رويترز

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 قال‭ ‬دوج فورد رئيس وزراء إقليم اونتاريو اليوم الاثنين إن تورونتو، أكبر مدينة في كندا وعاصمتها المالية، ستسمح بإعادة فتح الشركات بدءا من يوم الأربعاء لتنضم إلى مناطق أخرى في الإقليم في إنهاء إغلاق استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وبدأت كندا إعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجي هذا الشهر لكن تورونتو لم توضع في القائمة المبدئية.
 
وفرضت الأقاليم الكندية إغلاقات في مارس آذار لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي قتل 8430 شخصا في كندا وأصاب 101337، بحسب أحدث بيانات حكومية.
 
 
قال رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا منحت فرصا لإعادة تشكيل مستقبل بلاده، رغم التحديات التي تفرضها.
وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - إنه في حين أن جائحة كوفيد-19 مثل "تحديا غير مسبوق"، فإنه يفتح فرصا لإعادة التفكير في مستقبل كندا وإعادة تشكيله. 
 
وأضاف "إذا كان هذا الوباء يمثل تحديا غير مسبوق لبلدنا، فقد كانت أيضا فرصة مهمة لمعرفة ما يهم حقا في مجتمعاتنا، وإجراء محادثات ذات مغزى حول كيفية العناية بمن حولنا، وربما قبل كل شيء، التفكير في نوع المستقبل الذي نريد أن نبنيه".
 
على جانب آخر، تزايدت حدة التوتر بين بكين وأوتاوا، بعد أن طالبت الصين رئيس الوزراء جستن ترودو اليوم ، بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات، بعد أن قال إن قرار بكين بتوجيه الاتهام إلى كنديين بالتجسس مرتبط باعتقال بلاده لمديرة تنفيذية صينية.

 


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