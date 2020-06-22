تورونتو تسمح للشركات باستئناف النشاط بعد إغلاق استمر 3 أشهر

رويترز

قال‭ ‬دوج فورد رئيس وزراء إقليم اونتاريو اليوم الاثنين إن تورونتو، أكبر مدينة في كندا وعاصمتها المالية، ستسمح بإعادة فتح الشركات بدءا من يوم الأربعاء لتنضم إلى مناطق أخرى في الإقليم في إنهاء إغلاق استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت كندا إعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجي هذا الشهر لكن تورونتو لم توضع في القائمة المبدئية.

وفرضت الأقاليم الكندية إغلاقات في مارس آذار لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي قتل 8430 شخصا في كندا وأصاب 101337، بحسب أحدث بيانات حكومية.