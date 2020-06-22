اليوم السابع
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تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بحاجر الوقف محافظة قنا بتكلفة 70 مليون جنيه

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:37 ص
تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بحاجر الوقف محافظة قنا بتكلفة 70 مليون جنيه جانب من الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من المرافق الحيوية خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكاتها لخدمة ملايين المواطنين فى مختلف المحافظات.

وكشف المهندس ناجي علوان، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ورئيس قطاع المرافق بشركة العبد العامة لمقاولات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمنطقة حاجر الوقف بمحافظة قنا، وذلك بطاقة 5 آلاف متر متر مكعب يوميا لخدمة أهالي المنطقة.

أضاف ناجى علوان لـ"اليوم السابع" أن المشروع تكلف نحو 70 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منه بنسبة 100%، موضحا أن الشركة حريصة على ننفيذ كافة المشروعات فى وقتها على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

أوضح علوان، إننا نأخذ حذرنا تمام ونواصل العمل لإنجاز المشروعات لخدمة المواطنين وذلك وفق توجيهات المهندس على الصاوى رئيس مجلس الادارة وبناء على التكليفات الواردة من المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

 

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أوضح أن من أبرز المشروعات التى تواصل الشركة العمل فيها ،مشروع  محطة معالجة الصرف الصحي بالأشراف البحرية طاقة 30000 متر مكعب في اليوم كمرحله أولي وتصل الي 40000 متر مكعب يوميا في مرحلة التوسعات ، مشيرا الى ان المحطة بتكلفه اجماليه 300 مليون جنيه وتخدم قري شمال مركز قنا وعددها 7 قري وتخدم 300000 نسمه.

وأوضح أن المشروع الاخر المهم الذى يجرى تنفيذه؛ هو مشروع صرف صحي قرية القناوية بتكلفه اجماليه 60 مليون جنيه ، موضحا ان أجمالي حجم العمل يبلغ 360 مليون.

 


العبد العامة للمقاولات

القابضة للتشييد والتعمير

قطاع الاعمال العام

ناجى علوان

محافظة قنا

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