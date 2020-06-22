اليوم السابع
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تموين الشرقية تقوم بمعاينة مقر جديد للإدارة التموينية بالعاشر من رمضان

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:01 م
تموين الشرقية تقوم بمعاينة مقر جديد للإدارة التموينية بالعاشر من رمضان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال أشرف الدوكار ممثل اتحاد العمال بالعاشر من رمضان أن مديرية تموين الشرقية برئاسة فايزة عبد الرحمن قامت بعمل معاينة المقر الجديد للإدارة التموينية بالعاشر من رمضان وضمت المعاينة أيمن رضا الأمين العام لمستثمري العاشر وأشرف الدوكار ممثل اتحاد عمال العاشر وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية ومحمد عبد المنعم رئيس الإدارة الهندسية بوزارة التموين والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر والمهندس إيهاب فؤاد مدير عام التنمية.

وأضاف الدوكار لـ " اليوم السابع " أن المساحة التى تمت المعاينة لها  900 متر بالمحور الشرقي بين الأحياء 15 و16 تمهيدا لنقل إدارة تموين المدينة، لافتا أن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر قال لا مانع من نقل الأصول للمبنى إلى وزارة التموين بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت لتخفيف معاناة المواطنين

وفى السياق نفسه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  على  وكيل وزارة تموين الشرقية باستمرار شن الحملات الرقابية لحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ضد الممارسات الاحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صور الغش التجاري واستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

وأنه يتابع يومياً التأكد من توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أشار المحافظ استمرار التعاون بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - ومباحث التموين – ومديرية الطب البيطرى – ومديرية الشئون الصحية - مديرية التموين) تكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القانون وانتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.

 

 


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